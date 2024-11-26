Предприятие сможет подать заявку на разбронирование работника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.

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Критичность может быть аннулирована

Свириденко рассказала о значении такого решения. По ее словам, предприятие соответственно сможет быть более гибким - разбронировать тех, в ком потеряли потребность, и вместо них бронировать действительно критических работников.

Также мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровня уплаты налогов и количества военнообязанных будет происходить ежеквартально.

Если обнаружат нарушения, то предприятие будет объяснить ситуацию, если мониторинг даст отрицательный результат, критичность может быть аннулирована.

Эти изменения вступят в силу 1 декабря. Забронировать работников можно будет через Дию. Для этого нужно подать документы, которые подтвердят критичность предприятия к ОВА.