Підприємство зможе подати заявку на розбронювання працівника. Про це пише 24 Канал із посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

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Критичність може бути анульована

Свириденко розповіла про значення такого рішення. За її словами, підприємство відповідно зможе бути гнучкішим — розброньовувати тих, у кому втратили потребу, і замість них бронювати справді критичних працівників.

Також моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних відбуватиметься щоквартально.

Якщо виявлять порушення, то підприємство матиме пояснити ситуацію, якщо моніторинг дасть негативний результат, критичність може бути анульована.

Ці зміни набудуть чинності 1 грудня. Забронювати працівників можна буде через Дію. Для цього потрібно подати документи, які підтвердять критичність підприємства до ОВА.