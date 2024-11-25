За словами Лихачова, новий порядок є фактично економічним бронюванням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Хто зможе отримати відстрочку

Згідно постанови уряду, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, чия заробітна плата вища за 8 тисяч та помножена на коефіцієнт 2,5. Тобто йдеться про 20 тисяч гривень.

Окрім цього, такі працівники мають стояти на військовому обліку, мати уточнені військово-облікові дані та не перебувати у розшуку.

Юрист зауважив, що бронюванню підлягають не більше ніж 50% військовозобов'язаних критично важливих підприємств, які не мають інших підстав для відстрочки, наприклад, інвалідності чи багатодітності. Проте передбачено, що кількість заброньованих може бути більшою за окремим рішенням міністра оборони.

У яких випадках відстрочку можуть анулювати

Нова урядова постанова також передбачає процес анулювання відстрочок. Відстрочку можуть анулювати, якщо закінчився її термін дії, підприємство завершило виробництво товарів або виконання робіт на потреби армії. А також, якщо підприємство ліквідували чи позбавили статусу критичного.

Відстрочку можуть анулювати й у випадку звільнення військовозобов'язаного або тимчасового припинення договору.

Зазначимо, що з 1 грудня усі бронювання будуть здійснювати через Дію. Окрім цього, відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств і організацій для перевірки того, чи відповідають вони всім критеріям.