В Раде предложили концепцию изменений в бронирование работников бизнеса: что она предусматривает

В Верховной Раде продолжают работать над разработкой концепта экономического бронирования. 1 апреля представители Европейской Бизнес Ассоциации встретились с председателем Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, и автором модели экономического бронирования – Дмитрием Наталухой.

Парламентарии совместно с представителями бизнеса обсудили, каким может быть бронирование работников от мобилизации. Работа над этим идет, несмотря на то что комитет по вопросам нацбезопасности при рассмотрении законопроекта об изменениях в мобилизации отклонил все правки на эту тему.

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Рада с бизнесом разрабатывает концепцию изменений в бронирование

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что разработка концепции модели экономического бронирования происходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации.

Представители ассоциации отметили, что сейчас от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Наибольшее количество подпало под такие сектора, как энергетика, агропромышленный сектор, промышленность, производство и транспорт.

В то же время наибольшую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально. Сейчас около 2,7 миллиона мужчин в возрасте 25 – 60 лет официально трудоустроены, а 600 тысяч – активные ФЛП,

– отметили в организации.

Однако там рассказали, что около 1 миллиона мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

В комитете Верховной Рады предложили такую модель экономического бронирования, которая предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных работников.

"Условие бронирования – отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты плюс фиксированная ставка в размере 20 000 грн/месяц", – отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В то же время для ФЛП будет действовать дополнительное требование: представление справки о наличии оборота на сумму, не менее чем стоимость трех месяцев бронирования для подтверждения реальной активности. Стоит отметить, что при этом стратегические предприятия остаются под действием постановления о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Как будет происходить бронирование

В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, что концепт экономического бронирования будет состоять из 3 шагов.

В частности, для бронирования от мобилизации надо будет сделать следующие шаги:

Уплата сбора: Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП – справку о движении средств.

Верификация: Налоговые органы в онлайн режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит онлайн-проверка личности забронированного. Человек получает желтый QR код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить собственные данные в ЦНАП для валидации бронирования.

Обновление данных: Забронированное лицо посещает ЦНАП, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR код, подтверждающий его бронирование.

В ассоциации добавили, что эта модель распространяется на всех наемных работников и ФЛП, впрочем, не будет распространяться на дефицитные военно-учетные специальности. По этой модели, компания может самостоятельно выбрать, каких работников забронировать. В то же время экономическая бронь не дает разрешение на выезд за границу.