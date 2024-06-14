Об особенностях бронирования рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.
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Бронирование для работников
Конкретный перечень предприятий, которые являются критически важными, определяют министерства и подают информацию в Министерство экономики.
Предприятие обращается в соответствующее министерство, демонстрирует, что оно подпадает под те критерии, которые мы предусмотрели и в законе, и сейчас – постановлением Кабинета министров,
– пояснил Вениславский в интервью.
После проверки министерство вносит это предприятие в перечень критически важных, что является основанием для дальнейшего бронирования работников в определенных объемах.
Но мы обращали внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы,
– добавил нардеп.
По словам Вениславского, существует ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования и многие из них могут быть замещены или невоеннообязанными, или женщинами.
Он отметил, что члены комитета обращали внимание Кабинета Министров, Министерства экономики, чтобы не допускать злоупотреблений и случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию.
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