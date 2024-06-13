Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации. в соответствии с новым постановлением, ухаживать за лицами с инвалидностью может только один человек.
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Порядок получения отсрочки
В документе говорится, что в случае отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лиц с инвалидностью при наличии нескольких военнообязанных лиц, лицо с инвалидностью I или II группы составляет заявление, где отмечает лицо, которое оно выбирает для осуществления ухода.
Равносилен ли отказ в отсрочке мобилизации
- В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи с этим изменились и правила получения отсрочки от мобилизации.
- Согласно новому закону о мобилизации, подать документы на получение отсрочки отныне можно только раз. При этом отказ в отсрочке может равняться мобилизации. Кандидат юридических наук, офицер юстиции ВСУ, военный адвокат, специализирующийся на предоставлении юридических услуг военнообязанным и действующим военным – Евгений Филипец отметил, что законом не прописан четкий перечень условий, по которым человеку могут отказать в получении отсрочки от мобилизации.
- Юрист отметил важность формализованного подхода при подаче документов на отсрочку, чтобы избежать отказов на основании незначительных недостатков.