Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации. в соответствии с новым постановлением, ухаживать за лицами с инвалидностью может только один человек.

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Порядок получения отсрочки

В документе говорится, что в случае отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать лиц с инвалидностью при наличии нескольких военнообязанных лиц, лицо с инвалидностью I или II группы составляет заявление, где отмечает лицо, которое оно выбирает для осуществления ухода.

Равносилен ли отказ в отсрочке мобилизации