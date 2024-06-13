Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. відповідно до нової постанови, доглядати за особами з інвалідністю може лише одна особа.
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Порядок отримання відстрочки
У документі мовиться, що у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб з інвалідністю за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення догляду.
Чи дорівнює відмова у відстрочці мобілізації
- В Україні з 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим змінилися й правила отримання відстрочки від мобілізації.
- Згідно з новим законом про мобілізацію, подати документи на отримання відстрочки віднині можна лише раз. При цьому відмова у відстрочці може дорівнювати мобілізації. Кандидат юридичних наук, офіцер юстиції ЗСУ, військовий адвокат, що спеціалізується на наданні юридичних послуг військовозобов'язаним та чинним військовим – Євген Филипець наголосив, що законом не прописаний чіткий перелік умов, за якими людині можуть відмовити в отриманні відстрочки від мобілізації.
- Юрист наголосив на важливості формалізованого підходу під час подачі документів на відстрочку, щоб уникнути відмов на підставі незначних недоліків.