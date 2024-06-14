Про особливості бронювання розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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Бронювання для працівників

Конкретний перелік підприємств, які є критично важливими, визначають міністерства та подають інформацію до Міністерства економіки.

Підприємство звертається до відповідного міністерства, демонструє, що воно підпадає під ті критерії, які ми передбачили і в законі, і зараз – постановою Кабінету міністрів,

– пояснив Веніславський в інтерв'ю.

Після перевірки міністерство вносить це підприємство до переліку критично важливих, що є підставою для подальшого бронювання працівників у визначених обсягах.

Але ми звертали увагу під час роботи над законом про мобілізацію, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані,

– додав нардеп.

За словами Веніславського, існує низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функіцонування і багато з них можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками.

Він наголосив, що члени комітету звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб не допускати зловживань та випадків, які матимуть соціально негативну реакцію.

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