Изменения в бронировании: сколько будет действовать бронь в 2025 году

С 28 марта в Украине изменились правила бронирования военнообязанных. Обновления в законодательстве влияют на предприятия и работников, которые работают в стратегически важных отраслях.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 360 от 28 марта вносит изменения по бронированию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Юридическую Сотню.

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Что изменилось

Отныне для коммунальных предприятий (теплоснабжение, водоснабжение, управление отходами) максимальная доля забронированных работников увеличена до 75%. Ранее она составляла 50%.

Бронированию подлежат работники государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" и государственного предприятия Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла". Они могут быть определены критически важными.

Какой срок действия бронирования

Отсрочки, которые оформлены по обновленному порядку, действуют на срок, который зависит от того, какой статус у предприятия:

1 год для работников предприятий, учреждений, организаций, которые признаны критически важными;

на срок действия договора или контракта для работников предприятий, которые критически важны для обеспечения ВСУ, спецучреждений ООН, международных органов, организаций и учреждений;

на срок проведения мобилизации для работников и служащих органов госвласти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

Заметим, критически важными могут определяться предприятия, учреждения, или организации в уставном капитале которых более, чем 50% акций принадлежат государству или находятся в коммунальной собственности. Также предприятия, где средняя зарплата превышает минимальную в 2,5 раза.