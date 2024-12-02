24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина рассказывает, каким критериям должны соответствовать предприятия и организации для бронирования работников с 1 декабря.

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Важно! Забронировать можно работников критически важных предприятий, заработная плата которых выше 8000 гривен и умноженная на коэффициент 2,5. То есть говорится о 20 000 гривен.

Часть забронированных потеряет статус

В частности, нардеп Богдан Кицак уточнил, что новые правила предусматривают, что только те, кто был трудоустроен до 18 мая 2024 года, могут оставаться забронированными от мобилизации.

Если работник после этой даты появился на определенном предприятии и получал бронь – сейчас он такой возможности лишается. Это означает, что среди того количества забронированных, которое было до того, – а мы говорили, что оно выросло от 900 000 до 1,6 миллиона, – значительная часть потеряет статус забронированных,

– пояснил Кицак.

Также ранее стало известно, что все отсрочки от мобилизации, предоставленные Минэкономики или через Дию, остаются в силе только до 28 февраля 2025 года.

Как отметили в Минэкономики, военнообязанные, которые трудоустроились после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы в общем порядке. Критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

состоит на воинском учете, вовремя обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату свыше 20 000 гривен.

Что говорят в Минэкономики

В то же время, по данным Минэкономики, новые требования к бронированию не содержат никаких ограничений по дате трудоустройства работника.

Эта норма призвана обеспечить, чтобы компании могли поддерживать постоянное количество забронированных работников, независимо от дат найма отдельных сотрудников. Следует отметить, что это правило остается неизменным и в последней редакции инструкций по бронированию.

В то же время предприятия смогут разбронировать тех, в ком потеряли потребность, и вместо них бронировать действительно критических работников. Впрочем, если ежемесячный мониторинг предприятия выявит недостатки, его критичность может быть аннулирована из-за потери критериев по средней зарплате на предприятии, уровня уплаты налогов и количества военнообязанных.