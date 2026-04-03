На процесс не влияют, но помешать могут: сколько времени у ТЦК есть, чтобы остановить бронирование

ТЦК не принимают непосредственного участия в бронировании работников критически важных предприятий. В то же время центры комплектования могут остановить этот процесс, если у военнообязанного есть определенные нарушения воинского учета.

Об этом пишут специалисты на портале "Юристы.UA".

Может ли ТЦК остановить процесс бронирования?

По информации юристов, территориальные центры комплектования не влияют на процесс бронирования от мобилизации, однако могут помешать ему, если работник критически важного предприятия имеет проблемы с военным учетом.

Речь идет о ситуации, когда гражданин имеет ленту "Розыск" в Резерв+ за нарушение правил воинского учета. Поэтому работников, находящихся в розыске, невозможно забронировать, кроме случаев, когда предприятие оборонно-промышленного комплекса имеет право на краткосрочное бронирование.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, для того, чтобы остановить процесс бронирования такого работника ТЦК имеют 72 часа.

Ждать нужно 72 часа. Если за это время ТЦК не подаст Вас в розыск, то бронирование должны согласовать,

– уточнил специалист.

Последние новости мобилизации