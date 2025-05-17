Будут ли изменения в бронировании от мобилизации на предприятиях: в правительстве ответили
- Кабинет министров Украины считает, что критерии бронирования от мобилизации сейчас удовлетворяют как военных, так и экономику, и в ближайшее время не планирует существенных изменений.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что для предприятий критической инфраструктуры существует специальный подход к бронированию, согласованный с Министерством обороны и Генштабом.
- Работники критически важных предприятий могут быть забронированы, если предприятия платят налоги и поддерживают среднюю заработную плату выше средней в отрасли.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Впрочем, работники критически важных предприятий могут получить бронирование от призыва.
Кабинет министров считает, что сейчас критерии бронирования удовлетворяют и военных, и экономику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслирует "Телеканал Рада".
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Произойдут ли изменения в бронировании от мобилизации
Украинский премьер говорит, что в ближайшее время правительство не планирует существенных изменений относительно критериев и подходов бронирования. Шмыгаль объясняет, что они очень четко выписаны, цифровизированные, прозрачные и понятные.
По его словам, совместно с военными правительство следит за тем, как происходит бронирование, кого именно бронируют и в каких отраслях.
Что касается бронирования в целом по нашим отраслям, то у нас это не отличается абсолютно ничем от других. У нас это от 50% до 75%, несмотря на то, что у нас есть такие огромные предприятия, как "Укрзализныця", и так далее,
– добавляет Шмыгаль.
Он отмечает, что для критических предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса есть соответствующий подход совместно с Министерством обороны и Генштабом.
Премьер также объясняет, что на предприятиях, которые считаются критическими, платят налоги, держат уровень средней заработной платы выше среднего в отрасли, каждый человек, который получает официальную заработную плату, имеет право быть забронированным.
Заметим, что с 1 апреля бронирование работников возможно только для предприятий с обновленной критичностью. Кроме того, оно осуществляется только в электронном формате через портал Дия.