Будут ли изменения в бронировании от мобилизации на предприятиях: в правительстве ответили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Впрочем, работники критически важных предприятий могут получить бронирование от призыва.

Кабинет министров считает, что сейчас критерии бронирования удовлетворяют и военных, и экономику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслирует "Телеканал Рада".

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Произойдут ли изменения в бронировании от мобилизации

Украинский премьер говорит, что в ближайшее время правительство не планирует существенных изменений относительно критериев и подходов бронирования. Шмыгаль объясняет, что они очень четко выписаны, цифровизированные, прозрачные и понятные.

По его словам, совместно с военными правительство следит за тем, как происходит бронирование, кого именно бронируют и в каких отраслях.

Что касается бронирования в целом по нашим отраслям, то у нас это не отличается абсолютно ничем от других. У нас это от 50% до 75%, несмотря на то, что у нас есть такие огромные предприятия, как "Укрзализныця", и так далее,

– добавляет Шмыгаль.

Он отмечает, что для критических предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса есть соответствующий подход совместно с Министерством обороны и Генштабом.

Премьер также объясняет, что на предприятиях, которые считаются критическими, платят налоги, держат уровень средней заработной платы выше среднего в отрасли, каждый человек, который получает официальную заработную плату, имеет право быть забронированным.

Заметим, что с 1 апреля бронирование работников возможно только для предприятий с обновленной критичностью. Кроме того, оно осуществляется только в электронном формате через портал Дия.