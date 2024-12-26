На портале Дия возобновилось бронирование работников
С 26 декабря на портале Дия возобновилось бронирование работников. После внесения данных кандидатов система автоматически сделает вывод о бронировании. ️
Но услуга пока доступна не всем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Как получить бронь на портале Дия
19 декабря работа многих сервисов была приостановлена из-за российской хакерской атаки на реестры Министерства юстиции. Среди этих услуг было и бронирование, которое уже восстановили для большинства.
Сейчас оформить бронь на портале Дия не могут только филиалы компаний и конечные бенефициары.
Услуга "Сведения о работниках из Реестра военнообязанных" работает.
Забронировать работников на портале можно в несколько шагов:
- зайдите в кабинет гражданина на портале Дия,
- выберите "Подать заявление",
- укажите данные кандидатов для бронирования,
- подтвердите, что их зарплата соответствует нормам,
- проверьте заявление и подпишите его,
- в течение трех дней ответ поступит на электронную почту и в личный кабинет.
К слову, она поступает в личный кабинет руководителя отдельно по каждому работнику.
Если ответ положительный – то поступит работникам в приложение Резерв+,
– добавляют разработчики портала.
Как только все другие возможности бронирования заработают, об этом будет оперативно сообщено в соцсетях.