Что о злоупотреблениях бронированием священников на Черниговщине говорят юрист и пасторы церквей

Военный юрист подтвердил, что риски злоупотребления бронированием религиозными организациями существуют. Это стало возможным после утверждения перечня организаций как "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал Суспильного.

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Что известно о бронировании священников в Украине

В Черниговской области 60 религиозных организаций и общин из почти тысячи могут забронировать своих священников, подав заявку через Дію. Среди перечня "критически важных религиозных организаций", который утвердила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести – церковь евангельских христиан-баптистов "Вифания" в Чернигове.

Военный юрист Тарас Боровский рассказал о рисках бронирования священников. Он подчеркнул, что они действительно существуют.

Можно себе представить, что определенная религиозная организация внесена в перечень, возможно, будет теоретически устраивать на работу кого-то из военнообязанных для того, чтобы помочь избежать призыва. Однако, установить эти факты, доказать и привлечь к ответственности может правоохранитель,

– сказал он.

Пастор церкви евангельских христиан-баптистов Виктор Василенко рассказал, что священники могут служить и с оружием в руках, если это не противоречит их совести.

Пастор Иван Губин отметил, что сейчас обсуждают, кому именно сделать бронирование. "Мы планируем это сделать, но каждому второму мы не будем делать бронирование. Только тем людям, которые являются членами нашей церкви", – подчеркнул он.

Есть люди, которые служат, и у нас есть очень много пасторов, очень много епископов, которые с самого начала полномасштабной войны переодели привычные костюмы пасторов и одели военную форму, взяли в руки оружие и пошли защищать свои дома,

– заявил Губин.

Итак, чтобы религиозную организацию признали критически важной, нужно соответствовать следующим условиям: