Об этом говорится в постановлении от 1 октября № 1125, информирует 24 Канал.
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Изменения в порядке бронирования
Отныне в списки на бронирование включаются военнообязанные, которые взяты на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии или учреждении.
Также Кабмин уточнил требования к данным, которые должны содержаться в списках на бронирование. Их дополнили и теер перечень данных, которые должен предоставить военнообязанный такой:
- реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
- военно-учетная специальность;
- дата уточнения военно-учетных данных.
В случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:
- находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
- уточнил данные о пребывании на воинском учете ;
- не находится в розыске.