Про це йдеться в постанові від 1 жовтня № 1125, інформує 24 Канал.
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Зміни у порядку бронювання
Відтепер у списки на бронювання включаються військовозобов'язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві чи установі.
Також Кабмін уточнив вимоги до даних, які мають міститися у списках на бронювання. Їх доповнили і теер перелік даних, які має надати військовозобов'язаний такий:
- реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
- військово-облікова спеціальність;
- дата уточнення військово-облікових даних.
У разі позитивного результату перевірки, проведеної засобами Реєстру військовозобов'язаних, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний:
- перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
- уточнив дані щодо перебування на військовому обліку ;
- не перебуває в розшуку.