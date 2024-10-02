Про це йдеться в постанові від 1 жовтня № 1125, інформує 24 Канал.

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Зміни у порядку бронювання

Відтепер у списки на бронювання включаються військовозобов'язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві чи установі.

Також Кабмін уточнив вимоги до даних, які мають міститися у списках на бронювання. Їх доповнили і теер перелік даних, які має надати військовозобов'язаний такий:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

У разі позитивного результату перевірки, проведеної засобами Реєстру військовозобов'язаних, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний: