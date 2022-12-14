Бронирование при мобилизации: какие предприятия имеют такое право

С 1 декабря в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных во время мобилизации. Предприятия получили определенные требования, которым они должны соответствовать, чтобы их сотрудники смогли получить отсрочку.

Согласно изменениям в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", новые правила бронирования требуют от предприятий выполнения не менее 3 из 6 критериев. Об этом пишет 24 канал.

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Критерии для предприятий, желающих бронировать работников

Следовательно, чтобы компания могла бронировать работников и просить для них об отсрочке, она должна соответствовать не менее 3 из этих критериев:

быть крупным налогоплательщиком (не менее 375 тысяч евро уплаченных налогов по средневзвешенному курсу за прошлый квартал);

быть крупным экспортером (не менее 8 миллионов евро валютных поступлений за прошлый квартал);

быть стратегическим предприятием, как определено Постановлением КМУ №83 от 4 марта 2015;

быть отраслевым или территориально важным по решению соответствующего центрального органа исполнительной власти или ОВ;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

иметь среднюю зарплату не ниже, чем в сфере, где зарегистрировано предприятие, согласно последнему имеющемуся отчету Госстата.

Какие работники подлежат бронированию

командировка военнообязанного за границу возможна только при наличии бронирования от мобилизации.

Согласно приказу от 1 декабря, бронированию по необходимости подлежат работники государственных органов, органов местного самоуправления и органов государственной власти.

Также отсрочку могут получить работники предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют мобилизационные задания, производят товары и предоставляют услуги для ВСУ и других военных формирований. А также работники тех предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период.