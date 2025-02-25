Как получить бронь от мобилизации для украинцев за рубежом: объяснение министра

Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации дистанционно через новые специализированные центры. Министр Алексей Чернышов объяснил, как эти центры помогут сохранить статус и трудоустроиться в Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление министра национального единства Алексея Чернышова во время мероприятия УП "Война 2025. Оружие, люди, деньги". По словам Чернышова, сейчас в нескольких странах активно создаются так называемые Unity Hub – центры, которые будут предоставлять украинцам за рубежом возможность приобщиться к украинскому рынку труда.

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Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации

Эти центры будут не только помогать с трудоустройством, но и предоставлять возможность получить бронь от мобилизации, если это предусмотрено в определенных сферах работы, в частности в оборонной отрасли.

Министр отметил, что главной задачей является создание условий, чтобы граждане, пересекая границу, уже имели статус, который не позволяет им попасть в ситуацию мобилизации между моментом пересечения границы и трудоустройством на работу в Украине.

Чернышов подчеркнул, что любой украинец, если его трудоустройство предусматривает такую возможность, сможет получить бронь от мобилизации.

К слову, ранее Алексей Чернышов заявил, что после войны вернется меньшая часть украинских беженцев.

Украина будет поддерживать тех, кто решит остаться за рубежом, поскольку их профессиональное развитие может быть полезным для государства.