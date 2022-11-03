Броня, которая спасает жизнь защитников, – Притула прокомментировал закрытие сбора на "Спартан"

Утром 2 ноября Сергей Притыла объявил мегазбор на 50 британских бронетранспортеров "Спартан". Невероятные украинцы не просто задонатили необходимую сумму в считанные часы, а перевыполнили план.

Около 19 часов 4 ноября сбор объявили закрытым. Гражданское население в очередной раз показало феноменальный результат. Об этом 24 каналу сказал волонтер Сергей Притула.

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"Я так горжусь всем тем, что происходит с украинским обществом. Но огромная любовь к нашей армии побуждает людей к очень существенной жертвенности", – поделился Притула.

236 миллионов гривен за 1,5 суток

По словам волонтера, на сбор отводили неделю. Традиционно украинцам удалось объединиться и выполнить поставленную задачу значительно быстрее.

Мы понимаем, что у людей есть ограниченные возможности и ресурсы для донатов после 8 месяцев войны. Но за 1,5 суток мы выполнили и перевыполнили план,

– заметил Притула.

Так вместо необходимых 200 миллионов гривен удалось собрать 236 миллионов гривен. На эти средства приобретут 60 бронетранспортеров Spartan британского производства.

"Я знал, что мы соберем, но не думал, что так оперативно. Сейчас в комментариях пишут: "Подождите, не закрывайте сбор, я не успел задонатить!". Это что-то невероятное, мягко говоря", – поражен волонтер Сергей Притула.

Он добавил, что каждый желающий сможет присоединиться к следующему сбору. Он будет менее масштабным, но не менее важным. "Следующий сбор будет в пределах 1 миллиона долларов, однако тоже на достаточно важную номенклатуру. Это тоже касается брони, но не хочу спойлерить. Подождите немного", – сказал Притула. Работа над организацией этого сбора стартует уже скоро.

Попутно хочу поблагодарить всех наших доноров, которые обеспечили этот очередной феноменальный результат, когда гражданское общество для своей армии выкупает достаточно солидную партию бронетехники,

– сказал Сергей Притула.

Он отметил, что количество техники почти в два раза больше, чем Великобритания предоставила Украине по линии материально-технической помощи.

"Я также хочу поблагодарить всю команду фонда за самоотверженный труд и за то, что они заложили основу для такого хорошего результата", – акцентировал волонтер.

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Почему именно "Спартаны"

Команда фонда, как отметил Притула, имеет очень хорошую коммуникацию со структурными подразделениями Минобороны. Именно к ним неоднократно делались запросы: "Чем мы можем пригодиться?".

Нам уже несколько раз было предложено купить бронетехнику. Мы перебирали несколько вариантов, "Спартаны" нам подошли, учитывая несколько ключевых моментов. Конечно, и цена повлияла на окончательный выбор. Они вышли в 3 раза дешевле, чем то, что мы могли взять в Канаде, и в 5 раз дешевле, чем то, что мы могли взять в Турции,

– объяснил Притула.

Он добавил, что очень важной составляющей выбора было то, что это гусеничная техника. Учитывая погодные условия – вскоре зима, снег и гололедица – она очень необходима нашим бойцам. Волонтер отметил, что у "Спартанов" очень хороший бронированный модуль.

"Благодаря тому, что эти "Спартаны" уже есть в украинской армии, мы знаем, в каких подразделениях, мы общались, они рассказали о плюсах и минусах, но все безоговорочно хвалили броню – она очень надежна. Сам бронетранспортер достаточно компактен, он будет сложной целью для нашего врага. Броня, которая спасает жизнь наших защитников – это очень важно", – убежден Притула.

Есть и другие не менее важные факторы. В частности, транспорт, который передадут нашим защитникам, в отличном техническом состоянии.

Мы берем бронетранспортеры с минимальным пробегом, ими британская армия не очень-то и воспользовалась,

– подчеркнул Притула.

Как скоро бронемашины окажутся на фронте – спрогнозировать сложно. "Наши партнеры обещают поставить технику настолько быстро, насколько это возможно. Процесс растаможки и логистика займет некоторое время. Я надеюсь, что в этом году они будут на вооружении ВСУ", – подытожил волонтер Сергей Притула.