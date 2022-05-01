Бросалась деньгами и кричала про "сами себя бомбите": в Латвии россиянка набросилась на украинку

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребёнком. Женщина кричала, что якобы Украина "сама себя бомбит" и бросалась в украинцев деньгами.

После того как россиянка буквально устроила истерику на улице, украинка начала снимать ее на телефон. После этого россиянка кричала, чтобы та ее не снимала.

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Женщина подошла к украинке на улице

Россиянка подошла к украинке и ее ребенку и поинтересовалась, откуда они родом. В ответ украинка сказала, что приехала из Украины.

После этого россиянка получила свой кошелек. Украинка, думая что та хочет дать ей денег, поспешила отказывать ей, говоря, что в помощи нет нужды, потому что денег хватает. Однако россиянка получила гривны, которые по ее словам кто-то оставил в какой-то тележке и бросила в украинку. У россиянки началась истерика.

После этого украинка начала снимать ее на камеру телефона, а пожилая россиянка из-за этого еще больше возмущалась. Женщина хватала ребенка и кричала, что "Украина сама себя бомбит". Украинцы с ребенком буквально пришлось убегать от россиянки.

Будьте осторожны, в странах по типа Латвии, таких теть неадекватных много,

– так украинка подписала видео.

Украинка, опубликовав свое видео, отметила, что россиянка из Латвии недалеко убежала от той, которая разбрасывает украинскую символику в Стокгольме.

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком: возмутительное видео из инстаграма yours_stock

Похожий инцидент в Швеции

Украинка, на которую напала россиянка в Латвии, опубликовала в сообщении видео с подобным скандалом в Швеции. Там россиянка снимала украинские флаги, а на вопрос, зачем она трогает украинскую символику, она говорила, что это якобы "фашистская". Всех украинцев она обзывала "тухлыми, грязными фашистами" и не смогла адекватно ответить на вопрос, зачем терзала флаг.

Россиянка всячески оскорбляла украинку. Говорила, что якобы та неряшливая, "не знает своей истории" и "работает шлюхой". Зато сама хвасталась своей дорогой одеждой. На вопрос украинки, почему же та не хочет вернуться в Россию, россиянка ответить не смогла, а только продолжила оскорблять девушку, более того, даже угрожала ей, что "даст по морде".

Небезразличные украинцы в Швеции быстро установили личность россиянки – ее зовут Евгения Денисова. Она работала в шведской компании по подбору персонала Lernia, пока не решила порочить украинскую символику. После этого ее уволили.

Посольство Украины в Швеции обратилось в шведские правоохранительные органы с просьбой предоставить правовую оценку действиям россиянки Денисовой и принять соответствующие меры, поскольку россиянка должна понести ответственность за содеянное.

Украинка, на которую набросилась женщина в Латвии, сравнила ситуацию, в которой оказалась с тем, что случилось в Стокгольме. Женщина отметила, что в отличие от инцидента в Швеции, она к россиянке не подходила.

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