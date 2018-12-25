Брошенные и забытые: украинцы завалили "евробляхами" словацкий поселок

Украинские владельцы автомобилей на еврономерах массово покидают свои транспортные средства в словацком поселке Убля, вблизи границы с Украиной. Так, более сотни автомобилей появились там только за первые две недели декабря – и их становится все больше.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

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Местные власти обратились к областному руководству, чтобы решить эту проблему. Председатель поселка Надежда Серкова отмечает, что пока авто без присмотра можно увидеть везде, где их только можно припарковать.



Словацкий поселок Убля завалили евробляхами / Источник: mukachevo.net

Сейчас их в поселке более 100 / Источник: mukachevo.net

Она отмечает, что местные жители видели, как в деревню прибывают грузовики с автомобилями и выгружают их сразу у границы. Среди брошенных «евроблях» есть авто с польскими, венгерскими и даже английскими номерами.

Мы не позволим превратить Ублю на огромный мусорник,

– отметила она.

Сейчас власть беспомощна. Поселковый совет предупредил местных жителей, чтобы те не позволяли парковать машины в своих дворах и садах. При этом вывозили автомобили на свалку или за пределы села без разрешения хозяев также не позволяют.



Среди них – авто в аварийном состоянии / Источник: mukachevo.net



Власти поселка бьют тревогу из-за нашествия евроблях / Источник: mukachevo.net

Сейчас власти поселка беспомощна / Источник: mukachevo.net

"Безусловно, каждый автомобиль имеет своего владельца, который привез его сюда с определенной целью", – заявила Серкова.

Зато заброшенных "евроблях" в поселке становится все больше – сейчас их более ста. Некоторых привезли недавно, а есть такие, которые стоят уже годами. К слову, здесь также оставляют машины в аварийном состоянии.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.