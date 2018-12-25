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      Брошенные и забытые: украинцы завалили "евробляхами" словацкий поселок

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      Словацкий поселок завалили "евробляхами"
      Словацкий поселок завалили "евробляхами" / Фото из открытых источников

      Украинские владельцы автомобилей на еврономерах массово покидают свои транспортные средства в словацком поселке Убля, вблизи границы с Украиной. Так, более сотни автомобилей появились там только за первые две недели декабря – и их становится все больше.

      Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

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      Местные власти обратились к областному руководству, чтобы решить эту проблему. Председатель поселка Надежда Серкова отмечает, что пока авто без присмотра можно увидеть везде, где их только можно припарковать.

      Словацьке селище завалили євробляхами
      Словацкий поселок Убля завалили евробляхами / Источник: mukachevo.net

      Словацьке селище завалили єсробляхами

      Сейчас их в поселке более 100 / Источник: mukachevo.net

      Она отмечает, что местные жители видели, как в деревню прибывают грузовики с автомобилями и выгружают их сразу у границы. Среди брошенных «евроблях» есть авто с польскими, венгерскими и даже английскими номерами.

      Мы не позволим превратить Ублю на огромный мусорник,
      – отметила она.

      Сейчас власть беспомощна. Поселковый совет предупредил местных жителей, чтобы те не позволяли парковать машины в своих дворах и садах. При этом вывозили автомобили на свалку или за пределы села без разрешения хозяев также не позволяют.

      Словацьке селище завалили євробляхами
      Среди них – авто в аварийном состоянии / Источник: mukachevo.net

      Словацьке селище завалили євробляхами
      Власти поселка бьют тревогу из-за нашествия евроблях / Источник: mukachevo.net

      Словацьке селище завалилиєвробляхами

      Сейчас власти поселка беспомощна / Источник: mukachevo.net

      "Безусловно, каждый автомобиль имеет своего владельца, который привез его сюда с определенной целью", – заявила Серкова.

      Зато заброшенных "евроблях" в поселке становится все больше – сейчас их более ста. Некоторых привезли недавно, а есть такие, которые стоят уже годами. К слову, здесь также оставляют машины в аварийном состоянии.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости политики Новости Украины Транспорт Авто Словакия Авто на еврономерах Налоги
      Источник: 24 Канал
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