Покинуті і забуті: українці завалили "євробляхами" словацьке селище

Українські власники автомобілів на єврономерах масово залишають свої транспортні засоби в словацькому селищі Убля, що поблизу кордону з Україною. Так, понад сотня автомобілів з’явились там лише за перші два тижні грудня – і їх стає все більше.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

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Місцева влада звернутися до обласного керівництва, аби вирішити цю проблему. Сільська голова Надєжда Сіркова зазначає, що наразі авто без нагляду можна побачити всюди, де їх лише можна припаркувати.



Словацьке селище Убля завалили євробляхами/ Джерело: mukachevo.net



Зараз їх у селищі понад 100/ Джерело: mukachevo.net



Вона зазначає, що місцеві мешканці бачили, як у село прибувають вантажівки з автомобілями та вивантажують їх одразу біля кордону. Серед покинутих «євроблях» є авто з польськими, угорськими та навіть англійськими номерами.

Ми не дозволимо перетворити Ублю на величезний смітник,

– зазначила вона.

Наразі влада безпорадна. Селищна рада попередила місцевих мешканців, аби ті не дозволяли паркувати машини у своїх дворах і садах. При цьому вивозили автомобілі на звалище або за межі села без дозволу господарів також не дозволяють.



Серед них – авто у аварійному стані/ Джерело: mukachevo.net



Влада селища б'є на сполох через нашестя євроблях/ Джерело: mukachevo.net



Наразі влада селища безпорадна/ Джерело: mukachevo.net



"Безумовно, що кожна автівка має свого власника, який привіз її сюди з певною метою", – заявила Сіркова.

Натомість покинутих "євроблях" у селищі стає все більше – зараз їх понад сто. Декотрих привезли недавно, а є такі, що стоять вже роками. До слова, тут також залишають автівки у аварійному стані.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.