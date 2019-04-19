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      Бросили вызов раку: как фонд "Таблеточки" спасает онкобольных детей в Украине

      Теория большого вызова 38 Читати новину українською

      Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – основательница благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиенко.

      Они бросили вызов тяжелому недугу, медицинской системе и стереотипам в обществе. Бок о бок с детьми борются с болезнью, собирают миллионы гривен на лечение малышей и позволяют им наслаждаться детством. И делают все возможное, чтобы детский рак в Украине стал излечимым.

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      Сейчас у благотворительного фонда 13 программ, они оперируют миллионами гривен. А все началось с упаковки таблеток, когда молодая девушка-волонтер вызвалась помочь детям.

      Об учреждении фонда

      – Моя близкая подруга решила открыть свой фонд. Она нашла 100 тысяч долларов на финансирование. Меня это так удивило, что я решила тоже сделать что-то полезное. Посмотрела, что нужно онкобольным детям. Узнала, что им нужны лекарства, которые не продаются в Украине.

      Именно тогда я собиралась в отпуск. Там купила лекарства, которые стоили три евро за одну упаковку. Легкость этой помощи меня поразила, я написала об этом статус в Facebook. Очень много моих друзей захотели помочь, поэтому я создала отдельную страницу "Таблеточки".

      – Сначала многие начали поддерживать. Очень легко было придумывать акции, которые будем делать. Ведь много людей соглашались их поддерживать и принимать в них участие. Я начала знакомиться с теми, кто давно занимался этой темой, кто давно хотел помочь.

      Об акциях "Таблеточек"

      – "Кошелек или жизнь", такой была первая наша акция. На то время я уже месяц занималась закупкой лекарств. То есть еще ничего не делала, но уже поняла, что покупая лекарства в Европе, мы покупаем их за евро. А когда мы ездим в Европу, в нас всегда остаются евроценты, которые мы никак не можем потратить в Украине.


      Во время акции "Кошелек или жизнь" удалось собрать немало средств

      – Я попросила таких путешественников отдать мне те евроценты, чтобы закупить на них лекарства. За два часа нам удалось собрать более тысячи евро. Через Facebook меня нашел Александр, который работает в банке в Вене. Он захотел поддержать нашу деятельность, взял эти деньги, отсортировал их и сейчас закупает лекарства. Мы работаем с ним вместе уже семь лет.

      – Акций с нашими партнерами немало. Это, например, стаканы "Аромакави", которые есть по всей Украине. Покупая большие стаканы, одна гривна идет на помощь онкобольным детям. Есть еще "Добра кава" – "кофе пей, помогай, рак goodbye".

      – А также кетчуп для деток – "Ласковый. Для детей". Средства с этих покупок также перечисляют на помощь детям. А на сайте "Таблеточек" можно купить нашу брендовую продукцию.

      О трудных моментах в работе

      – Мы работаем не только с адресной помощью, не только помогаем конкретным детям, но и системно меняем лечение онкобольных детей в стране. Чувствуем очень много сопротивления от людей, которые получают откаты с закупки лекарств или, например, от тех, которые берут взятки с родителей, чьи дети приходят в отделение.

      Наша основная цель – чтобы дети в Украине не умирали от рака. Ради этого будем делать все, что нужно. У нас нет больницы, где бы не было грибков. У нас мало специалистов, не очень хорошая диагностика. Педиатры не подозревают, что могут диагностировать рак. Не все лекарства есть в наличии.

      – У нас нет такого, лечение — непрерывное. Конечно, мы закупаем лекарства, но иногда бывают какие-то перерывы. Сейчас по Украине только 50% детей излечиваются от рака. Наша миссия — изменить эту статистику.

      – Ежемесячно нас поддерживают более двух тысяч человек. В 2018 году мы собрали 52,2 миллиона тысяч гривен. То есть более 4 миллионов ежемесячно. А за первые три месяца 2019 года удалось помочь деткам на сумму более 11 миллионов.

      На что направлены усилия фонда

      – В фонде сейчас 13 проектов помощи детям. Их можно поделить на четыре части. Первая — это адресная помощь детям. Если ребенку в больнице нужны лекарства, которые есть в Украине, но их не покупает государство. Если в Украине лекарств нет, если ребенку нужно уплатить за лечебную диагностику, если ей не может быть оказана помощь здесь.

      – Второе направление – это сотрудничество с больницами. Мы делаем ремонты в больницах, закупаем медицинское оборудование и материалы к нему. У нас есть волонтерские группы, которые приходят в больницу для детей.


      "Школа больничных клоунов – один из проектов "Таблеточек"

      – Обучение для врачей – третье направление. У нас есть программа, где мы обучаем медиков, повышаем их квалификацию. Четвертое направление — это сотрудничество с государством, где мы вместе ищем возможности делать намного больше для онкобольных детей.

      Считаю, что в благотворительности, как и в любой профессии, ты должен делать то, что тебе удается лучше всего. У меня это была организация поиска средств и закупка лекарств.

      – Мы думаем о том, что мы можем сделать для того, чтобы изменить неутешительную статистику в Украине. Будем прилагаться к учебному процессу врачей. Во-вторых, планируем делать свою больницу или онкоотделения, которое будет работать по международным стандартам.

      – Если вы сегодня можете что-то сделать полезное и помочь кому-то, используйте этот шанс, помогите кому-то. Будьте добрыми друг к другу.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины благотворительность Лекарства Дети Онкозаболевания Теория большого вызова
      Источник: 24 канал
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