О священстве, баскетболе и Католическом университете: увлекательное интервью с епископом УГКЦ

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гости сегодняшней программы "Теория большого вызова" – епископ Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.

О призвании к священству

– Чувствовал, прежде всего, призвание к более глубокой духовной жизни. Или это должно быть священство – это уже производное. Очевидно, у меня это очень долго длилось, потому что я закончил семинарию. Это была возможность жить с патриархом Иосифом под одной крышей три года, а я стал священником аж на 15 лет позже – в 38 лет.

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– Одной причиной, почему я не просил хиротонии столько лет – это вопрос жениться или нет. Но в конце я понял, что не важно, что я хочу. Господь меня зовет к такому служению, и я начал смеяться над своими желаниями, своими сомнениями.

– Моя мама была бездетная девять лет в браке. И врачи сказали, что детей не будет, родители начали процесс усыновления, но мама забеременела. Она дала обет, что "я постараюсь воспитать этого ребенка, если это мальчик, для Бога". Я это прочитал во львовской газете в 40 лет. Я этого не знал, мама никаким образом этого не показывала, но она это делала.



Детское фото владыки Бориса Гудзяка

– Мама где-то открывала эту перспективу. И от начала до конца – это Божье дело. У меня была тяга к молитве. Я в 12, 13, 14 лет искал место помолиться. Я имел маленький мотоцикл, и я ехал в лес, я в лесу имел такую маленькую святыню, где я останавливался и молился.



Владыка Борис имел в лесу свою "маленькую святыню"

О встрече с Иосифом Слепым

– С Иосифом Слепым я познакомился впервые в семь лет. В кептарике я его поздравлял на аэродроме от общины хлебом, солью и цветами. Потом, будучи уже подростком, я имел возможность несколько раз и в Америке, и в Риме встретиться с патриархом.



Интервью с владикой Борисом Гудзяком

– Когда я почувствовал призвание к священству, я понял, что его пример меня притягивает. Он, можно сказать, был лидером в крупнейшем соревновании ХХ века, и поэтому он может нас учить соревнованиям ХХІ века. Я по его примеру хотел бы, хотел бы в жизни идти.

О любимом занятии

– Более 50 лет я каждый год ездил на лыжах. Когда это было и 12, и 30 дней в год.



Владыка Борис увлекается баскетболом и лыжами

– В Париже, где я живу, есть баскетбольный щит. Когда-то в Галичине говорили: "були перли, та ся стерли". В баскетбол пробую играть, но моя успеваемость становится все более печальной.

Об учреждении католического университета

– Мы ставили вопрос – какой университет нужен стране, которая имеет уже много сильных университетов? Мы хотели ответить на вызовы тоталитаризма. На этот страх. На это межличностное недоверие.

Основной вопрос был: как общаться с людьми, как помогать молодым людям быть свободными в общении? Как делать, очевидно, свои профессиональные вещи компетентно – без коррупции, без плагиата.

– Помощь приходила часто от неожиданных гостей. Не украинцы поверили в этот университет больше, чем украинский истеблишмент. Потом я понял, что это Божий помысел. Потому что, если на тебя не обращают внимание, по крайней мере тебе не препятствуют.

Мы купили территорию, где Красная армия из Москвы строила культурный центр Прикарпатского военного округа. Там, где партия должна была играть, где имела свою идеологию, так бы сказать, воплощать в соцреалистические культурные мероприятия, там сегодня стоит главный корпус Украинского католического университета. Мне кажется, у Господа есть чувство юмора.

Видеокомментарий владыки Бориса Гудзяка об открытии Украинского католического университета:

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