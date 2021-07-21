В Броварах тоже испортили лавочку: вместо пилы использовали смазочное масло

В городе Бровары также кто-то испортил скамейку – облил маслом. Это сделали, вероятно, чтобы на этом месте не собирались пьянки и шумные компании, которые мешают отдыхать людям.

Фото обнародовали в сообществе движения "ЧЕСТНО. Киев". Это произошло на улице Героев Небесной Сотни, 15-Б.

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Якобы это сделали из-за того, что на лавочке собираются шумные компании и пьянки.



Испорченная лавочка / Фото движения "ЧЕСТНО. Киев"

Другая история

Напомним, что подобная история случилась и в Киеве – бабушка не выдержала и спилила скамеечку самостоятельно.

Она это сделала после того, как в полиции не обращали внимание на ее обращение. Женщина неоднократно просила молодых людей не кричать и вести себя нормально, но это не помогло.

На бабушку ЖЭК написал заявление в полицию и просит привлечь ее к ответственности за самоуправство.