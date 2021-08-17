"БРСМ-нефть" подозревают в финансировании протестов Московского патриархата к приезду Варфоломея

Спонсоры УПЦ (Московского патриархата) сеть "БРСМ-нафта" и ее владелец Андрей Биба могут финансировать массовые акции протеста верующих УПЦ МП к приезду Вселенского патриарха Варфоломея.

"Филиал РПЦ в Украине уже с февраля агрессивно накручивает своих верующих, чтобы сорвать приезд Варфоломея, таким образом создав картинку для российских СМИ об усилении церковного раскола и гражданской войне в Украине. В общем, все это вполне прогнозируемо, но самое интересное не это. Похоже, у московского патриархата после уменьшения влияния и финансовых возможностей Медведчука и последнего непубличного визита олигарха Новинского в ОП изменились спонсоры. Теперь, судя по публикациям в СМИ, активности УПЦ МП финансирует владелец сети "БРСМ-нафта" Андрей Биба, который все чаще появляется в лентах церковных новостей УПЦ МП", – пишет Алексей Голобуцкий.



В своем посте под названием "Новые спонсоры РПЦ в Украине готовят провокации против приезда Варфоломея. Будет ли реакция власти?" Голобуцкий отмечает, что кроме спонсорской помощи донецкому Шахтеру и партии Шария, владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба за последний год профинансировал строительство более 10 храмов Московского патриархата в Западной Украине. Все эти церкви открывались под духовенство МП, которое осталось без своих приходов после перехода их бывших общин в ПЦУ.

"То есть, еще раз – украинцы возвращают себе православные храмы, объединяясь вокруг собственной поместной церкви – ПЦУ. В то же время, близкий к московскому патриархату бизнесмен Андрей Биба и его сеть "БРСМ-нафта, которые также по информации bihus.info финансируют Шария – строят новые храмы для РПЦ в Украине, чтобы та не теряла свое влияние и вливают средства в дестабилизацию страны на религиозной почве",

– отмечает Голобуцкий.

По инсайдерской информации политолога, акции протеста против приезда патриарха Варфоломея будут организованы через сетку ОПЗЖ – в Киев будут централизованно свозить "титушек" из спортивных клубов Востока Украины вместе с бабушками-прихожанами УПЦ МП.



"Считаю СБУ и СНБО стоит вплотную заняться источником финансирования российского влияния – компанией "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой, которые откровенно угрожают украинскому государству. Думаю, это не менее важно чем борьба с контрабандой", – резюмировал Голобуцкий.

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