"Філія РПЦ в Україні вже з лютого агресивно накручує своїх вірян, аби зірвати приїзд Варфоломія, таким чином створивши картинку для російських ЗМІ про посилення церковного розколу та громадянську війну в Україні. Загалом, все це цілком прогнозовано, але найцікавіше тут інше. Схоже, в московського патріархату після зменшення впливу і фінансових можливостей Медведчука та останнього непублічного візиту олігарха Новінського до ОП змінились спонсори. Тепер, судячи з публікацій в медіа, активності УПЦ МП фінансує власник мережі "БРСМ-нафта" Андрій Біба, який все частіше з'являється у стрічках церковних новин УПЦ МП", – пише Олексій Голобуцький.

У своєму пості під назвою "Нові спонсори РПЦ в Україні готують провокації проти приїзду Варфоломія. Чи буде реакція влади?" Голобуцький зазначає, що окрім спонсорської допомоги донецькому Шахтарю та партії Шарія власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба за останній рік профінансував будівництво понад 10 храмів московського патріархату в Західній Україні. Всі ці церкви відкривались під духовенство МП, яке залишилось без своїх приходів після переходу їхніх колишніх громад до ПЦУ.

Тобто, ще раз – українство повертає собі православні храми, об'єднуючись навколо власної помісної церкви – ПЦУ. Натомість наближений до московського патріархату бізнесмен Андрій Біба та його мережа "БРСМ-нафта", що також за інформацією bihus.info фінансують Шарія – будують нові храми для РПЦ в Україні, аби та не втрачала свій вплив та вливають кошти в дестабілізацію країни на релігійному ґрунті,

– наголошує Голобуцький.

За інсайдерською інформацією політолога, акції протесту проти приїзду патріарха Варфоломея будуть організовані через сітку ОПЗЖ – до Києва централізовано звозитимуть "тітушок" зі спортивних клубів Сходу України разом з бабусями-прихожанами УПЦ МП.

"Вважаю СБУ та РНБО варто впритул зайнятись джерелом фінансування російського впливу – компанією "БРСМ-нафта" та її власником Андрієм Бібою, які відверто загрожують українській державі. Думаю, це не менш важливо ніж боротьба з контрабандою", – резюмував Голобуцький.

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