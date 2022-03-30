БТГр России, сформированная в Южной Осетии, почти полным составом отказалась воевать
Источник:СтратКом ВСУ
Боевой дух российских оккупантов находится на крайне низком уровне. Перспектива погибнуть в Украине нравится далеко не всем солдатам.
Из-за безумных потерь российские оккупанты привлекают к войне в Украине резервы. Но дело обстоит не так успешно, как им этого хотелось бы.
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Отказ ехать в Украину
Украинская разведка сообщила, что почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп базы оккупантов в Южной Осетии отказался воевать в Украине. Солдат организованно переместили в Ростовскую область, но речь командующего 58 армии по военно-политической работе успехом не завершилась.
Кроме того, половина роты 18 мотострелковой дивизии оккупантов, которая находится возле Изюма, тоже отказалась вести боевые действия.
Враг пытается запугать солдат уголовным преследованием, но в случае массового отказа командование вынуждено ограничиваться лишь дисциплинарными взысканиями, что не так страшно, как смерть при встрече с героями ВСУ.
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