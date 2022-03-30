Через шалені втрати російські окупанти залучають до війни в Україні резерви. Але справа йде не так успішно, як їм цього хотілося б.

Читайте також Розколовся одразу, – військовий про підполковника з Росії, якого зловили у білизні ЗСУ

Відмова їхати в Україну

Українська розвідка повідомила, що майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп бази окупантів у Південній Осетії відмовився воювати в Україні. Солдатів організовано перемістили у Ростовську область, але промова командуючого 58 армії з військово-політичної роботи успіхом не завершилася.

Окрім того, половина роти 18 мотострілецької дивізії окупантів, яка перебуває біля Ізюму, теж відмовилася вести бойові дії.

Ворог намагається залякати солдатів кримінальним переслідуванням, але у разі масової відмови командування змушене обмежуватися лише дисциплінарними стягненнями, що не так страшно, як смерть при зустрічі із героями ЗСУ.

Дивіться також – Путін відкладає свої плани не просто так, – експрем’єр Гончарук