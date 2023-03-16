Украинский БТР "Буцефал" спокойно выдержал попадание из вражеского ПТУР: потрясающее видео

БТР-4Е "Буцефал" стал звездой сети после опубликованного видео. На обнародованных кадрах видно, как "Буцефал" выдерживает попадание из вражеского ПТУР.

Говорится, что БТР "Буцефал" выдержал вражеский огонь благодаря противокумулятивным решеткам. В сети распространяют соответствующее видео, сообщает 24 Канал.

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Пережив удар, БТР "Буцефал" преспокойно едет дальше. Когда и где сняли видео, пока неизвестно.

БТР "Буцефал" выдержал попадание из вражеского ПТУР: смотрите видео с телеграмм-каналов

История БТР-4 "Буцефал" началась в 2000-х годах. Его разработали в Харькове, чтобы использовать для оснащения подразделений, которые могут вести боевые действия в разных условиях. На вооружение ВСУ приняли в 2012 году.

Данилов озвучил интересный анонс

Алексей Данилов заявил, что ВСУ получат настоящих "зверей". Они смогут рвать российских окупантов на куски. Секретарь СНБО отметил: говорится не только о Leopard.

Речь не только о Leopard, у наших военных будет очень много интересных "зверей", с помощью которых они смогут рвать на куски ворвавшихся на нашу территорию оккупантов.

– заявил секретарь СНБО.

Подробностей он пока не раскрыл. В то же время, захватчиков в ближайшее время ждут очень неприятные новости.