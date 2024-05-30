29 мая 2024 года правительство Швеции объявило рекордный пакет помощи Украине, в рамках которого наша страна получит немало оружия и средств для усиления войск и сил противовоздушной обороны.

Швеция отдала Украине 2 из 2 своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Однако тамошнее правительство также решило отдать Украине все имеющиеся у себя бронетранспортеры Pansarbandvagn 302, или проще – Pbv 302.

Однако это решение не повлияет на обороноспособность скандинавского государства, поскольку по состоянию на сейчас эти броневики не находятся на вооружении армии. Но за почти полувековую эксплуатацию эти БТРы проявили себя как прочные и эффективные.

Что известно о Pbv 302 и возможностях этих бронетранспортеров, а также почему эта техника нужна Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько бронетранспортеров передаст Швеция?

Во время объявления нового пакета помощи, шведское правительство подчеркнуло, что Украина получит все имеющиеся у страны бронетранспортеры Pbv 302. Однако уточнения относительно того, сколько сейчас есть этих бронемашин, нет.

По данным The Military Balance в Швеции по состоянию на 2024 год есть 172 БТРа Pbv 302. В то же время шведские СМИ, ссылаясь на должностных лиц правительства, говорят о 80 – 100 бронемашах. Все они будут направлены на вооружение новообразованных подразделений в ВСУ.



Шведские БТР Pvb 302 усилят новые бригады / Фото Вооруженных сил Швеции

Дело в том, что, вероятно, точное определение количества бронетранспортеров, которые Стокгольм может отдать Украине, еще не определено из-за того, что до конца не известно, сколько полностью исправны, а какие нуждаются в ремонте или вообще неисправны.

И все же из тех цифр, которые приводит шведская пресса, Стокгольм рассчитывает, что как минимум половина БТРов полностью исправна и готова в ближайшее время к отправке.

Характеристики Pbv 302

Разработку БТР Pbv 302 еще в 1960-х начала компания Hаgglund & Sоner, и уже в 1966 году первые образцы бронетранспортеров поступили на вооружение Швеции.



Эти бронемашины официально использовали до 2014 года, пока их полностью не заменили на CV90, которые Швеция также предоставляет Украине.

Основные характеристики БТР Pbv 302:

экипаж – 3 человека;

десант – до 8 человек;

длина БТР – 5,35 метра;

ширина – 2,86 метра;

высота – 2,5 метра;

вес – 14 тонн;

двигатель – Volvo, мощностью 270 лошадиных сил;

объем бака – 10 литров;

максимальная скорость по шоссе – 65 километров в час;

запас хода – 300 километров;

Низкое давление на грунт позволяет этому бронетранспортеру легко передвигаться по болотистой местности, а также по снегу.

БТР Pvb 302: смотрите видео

Этот бронетранспортер является амфибией, то есть способен переплывать водные преграды. Pbv 302 оборудован стальной пуленепробиваемой броней.

Что касается вооружения, то БТР оборудован:

автоматической пушкой Hispano-Suiza 804, калибром 20 миллиметров. Она расположена в одноместной башне, которую взяли со списанного самолета Saab 29. Пушка способна осуществлять 500 выстрелов в минуту на расстояние до 2 километров. Из-за такого вооружения эту машину часто называют боевой машиной пехоты, а не бронетранспортером;

пулеметом Ksp 58 калибром 7,62 миллиметра.

двумя минометами Lyran.

Суммарно разработчики изготовили более 650 бронемашин и все были на вооружении шведской армии. Однако с начала 00-х начался процесс списания бронетранспортеров с планами дальнейшей замены.

Боевое применение Pbv 302 и модификации

Бронетранспортеры Pbv 302 были применены по меньшей мере дважды в миротворческих миссиях на Балканах, в которых участвовала Швеция. Первая была в Боснии и Герцеговине в 1993 году, вторая – в Косово.

Для миссии в Боснии Швеция несколько модернизировала свои бронемашины, добавив внутренний противоосколочный подбой и внешние керамические элементы, что увеличило вес БТР на 800 килограммов. Такая модификация получила название Pbv 302C.

БТР Pbv 302 в Боснии: смотрите видео

Интересно! Самой массовой считается модификация Pbv 302B, которая была создана в течение 80-х – 90-х годов прошлого века. Однако глобальных изменений по сравнению с предыдущей модификацией не появилось – тогда разработчики интегрировали новый прицел, добавили магазин для пушки, центральную регулировку натяжения гусениц и их смазки и заменили сиденья для экипажа на более удобные.



БТР Pbv 302 / Фото Вооруженных сил Швеции

В Косово шведские бронетранспортеры были привлечены к совместной миссии НАТО KFOR.

Почему эти БТРы нужны Украине?

Критики часто упрекают, что якобы партнеры нам предоставляют то оружие, которое "просто надо утилизировать". Особенно на таких нарративах работает российская пропаганда. Однако следует понимать, что Европа оказывает Украине поддержку в тех условиях, когда и сама вынуждена усиливаться – об этом свидетельствуют все более частые заявления о том, что Европе следует готовиться к войне.

Но если говорить о шведских БТР, то есть конкретный пример того, что не всегда старые образцы техники означают, что они никак не покажут себя на поле боя. Как отмечает издание Defense Express, БТР М113, которые нам предоставили США, являются еще более старыми (разработаны и приняты на вооружение в 1950-х), однако получили положительные отзывы от наших воинов.

Бронетранспортеры – это защита и мобильность наших военных. Поэтому потребность в этой технике постоянная.

И Швеция среди тех государств, которые всегда приобщаются к тому, чтобы эту потребность покрыть. Например, в 2023 году в распоряжении Украины было около 50 БТР CV90, которые нам предоставила Швеция, теперь же нашу армию будут усиливать Pbv 302.

Новый пакет Швеции свидетельствует о колоссальной поддержке нашего государства со стороны Стокгольма, которая последовательна и неизменна с начала российского полномасштабного вторжения.