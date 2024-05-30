29 травня 2024 року уряд Швеції оголосив рекордний пакет допомоги Україні, в межах якого наша країна отримає чимало зброї та засобів для посилення військ і сил протиповітряної оборони.

Швеція віддала Україні 2 з 2 своїх літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Однак тамтешній уряд також вирішив віддати Україні усі наявні в себе бронетранспортери Pansarbandvagn 302, або ж простіше – Pbv 302.

Проте це рішення не вплине на обороноздатність скандинавської держави, оскільки станом на зараз ці броньовики не перебувають на озброєнні армії. Та за майже півстолітню експлуатацію ці БТРи проявили себе як міцні та ефективні.

Що відомо про Pbv 302 та можливості цих бронетранспортерів, а також чому ця техніка потрібна Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Скільки бронетранспортерів передасть Швеція?

Під час оголошення нового пакету допомоги, шведський уряд наголосив, що Україна отримає усі наявні в країни бронетранспортери Pbv 302. Проте уточнення щодо того, скільки зараз є цих бронемашин, немає.

За даними The Military Balance у Швеції станом на 2024 рік є 172 БТРи Pbv 302. Водночас шведські ЗМІ, посилаючись на посадовців уряду, кажуть про 80 – 100 бронемашин. Усі вони будуть спрямовані на озброєння новостворених підрозділів у ЗСУ.



Шведські БТР Pvb 302 посилять нові бригади / Фото Збройних сил Швеції

Річ у тім, що, ймовірно, точне визначення кількості бронетранспортерів, які Стокгольм може віддати Україні, ще не визначене через те, що до кінця не відомо, скільки є повністю справними, а які потребують ремонту чи взагалі несправні.

Та все ж з тих цифр, які наводить шведська преса, Стокгольм розраховує, що як мінімум половина БТРів повністю справна і готова найближчим часом до відправлення.

Характеристики Pbv 302

Розробку БТР Pbv 302 ще в 1960-х розпочала компанія Hаgglund & Sоner, і вже в 1966 році перші зразки бронетранспортерів надійшли на озброєння Швеції.



Ці бронемашини офіційно використовували до 2014 року, аж поки їх повністю не замінили на CV90, які Швеція також надає Україні.

Основні характеристики БТР Pbv 302:

екіпаж – 3 особи;

десант – до 8 осіб;

довжина БТР – 5,35 метра;

ширина – 2,86 метра;

висота – 2,5 метра;

вага – 14 тонн;

двигун – Volvo, потужністю 270 кінських сил;

об'єм бака – 10 літрів;

максимальна швидкість по шосе – 65 кілометрів на годину;

запас ходу – 300 кілометрів;

Низький тиск на ґрунт дозволяє цьому бронетранспортеру легко пересуватися по болотистій місцевості, а також по снігу.

БТР Pvb 302: дивіться відео

Цей бронетранспортер є амфібією, тобто здатен перепливати водні перешкоди. Pbv 302 обладнаний сталевою куленепробивною бронею.

Щодо озброєння, то БТР обладнаний:

автоматичною гарматою Hispano-Suiza 804, калібром 20 міліметрів. Вона розташована в одномісній башті, яку взяли зі списаного літака Saab 29. Гармата здатна здійснювати 500 пострілів за хвилину на відстань до 2 кілометрів. Через таке озброєння цю машину часто називають бойовою машиною піхоти, а не бронетранспортером;

кулеметом Ksp 58 калібром 7,62 міліметра.

двома мінометами Lyran.

Сумарно розробники виготовили понад 650 бронемашин і всі були на озброєнні шведської армії. Проте з початку 00-х почався процес списання бронетранспортерів з планами подальшої заміни.

Бойове застосування Pbv 302 та модифікації

Бронетранспортери Pbv 302 були застосовані щонайменше двічі у миротворчих місіях на Балканах, в яких брала участь Швеція. Перша була у Боснії та Герцеговині у 1993 році, друга – у Косово.

Для місії в Боснії Швеція дещо модернізувала свої бронемашини, додавши внутрішній протиуламковий підбій та зовнішні керамічні елементи, що збільшило вагу БТР на 800 кілограмів. Така модифікація отримала назву Pbv 302C.

БТР Pbv 302 у Боснії: дивіться відео

Цікаво! Наймасовішою вважається модифікація Pbv 302B, яка була створена протягом 80-х – 90-х років минулого століття. Проте глобальних змін у порівнянні з попередньою модифікацією не з'явилося – тоді розробники інтегрували новий приціл, додали магазин для гармати, центральне регулювання натягу гусениць та їхнього змащення й замінили сидіння для екіпажу на більш зручні.



БТР Pbv 302 / Фото Збройних сил Швеції

У Косово шведські бронетранспортери були залучені до спільної місії НАТО KFOR.

Чому ці БТРи потрібні Україні?

Критики часто закидають, що начебто партнери нам надають ту зброю, яку "просто треба утилізувати". Особливо на таких наративах працює російська пропаганда. Проте варто розуміти, що Європа надає Україні підтримку в тих умовах, коли й сама вимушена посилюватися – про це свідчать все частіші заяви про те, що Європі слід готуватися до війни.

Та якщо говорити про шведські БТР, то є конкретний приклад того, що не завжди старіші зразки техніки означають, що вони ніяк не покажуть себе на полі бою. Як відзначає видання Defense Express, БТР М113, які нам надали США, є ще старішими (розроблені та прийняті на озброєння в 1950-х), проте отримали позитивні відгуки від наших воїнів.

Бронетранспортери – це захист та мобільність наших військових. Тому потреба в цій техніці є постійною.

І Швеція є серед тих держав, які завжди долучаються до того, аби цю потребу покрити. Наприклад, у 2023 році в розпорядженні України було близько 50 БТР CV90, які нам надала Швеція, тепер же нашу армію посилюватимуть Pbv 302.

Новий пакет Швеції свідчить про колосальну підтримку нашої держави з боку Стокгольма, яка є послідовною та незмінною від початку російського повномасштабного вторгнення.