Буча, Ирпень и Гостомель полностью не разминированы, – в КГГА еще не рекомендуют возвращаться

На территории Киевской области, где продолжались активные бои с россиянами, идет работа сотрудников ГСЧС и полиции. Буча, Ирпень и Гостомель окончательно не разминированы.

Возвращаться на освобожденные территории рано. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Дорога перегружена, – Поворозник

Он сообщил, что после завершения работы работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции в Бородянке, Буче, Гостемеле и Ирпене начнутся более активные восстановительные работы. Первоначально займутся окончательной расчисткой территории.

В настоящее время временный Романовский мост является единственным соединением через реку Ирпень. Он дает возможность быстрого доступа в Бучу, Ирпень и Гостомель, ведь единственная дорога через Дмитровку сегодня перегружена, пояснил первый заместитель председателя КГГА.

"Пока не завершены работы по разминированию и расчистке этих трех населенных пунктов, пока туда не рекомендуется возвращаться", – добавил Николай Поворозник.

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