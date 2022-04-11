Наразі повертатися на звільнені території зарано. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Дорога перевантажена, – Поворозник

Він повідомив, що після завершення роботи працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції в Бородянці, Бучі, Гостемелі та Ірпені почнуться більш активні відновлювальні роботи. Першочерговно займуться остаточним розчищенням території.

Наразі тимчасовий Романівський міст є чи не єдиним з'єднанням через річку Ірпінь. Він дає можливість швидкого доступу до Бучі, Ірпеня та Гостомеля, адже єдина дорога через Дмитрівку сьогодні перевантажена, пояснив перший заступник голови КМДА.

"Поки що не завершені роботи з розмінування та розчищення цих трьох населених пунктів, поки туди не рекомендовано повертатися", – додав Микола Поворозник.

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