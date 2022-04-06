Це не лише артефакти бойових дій у вигляді боєприпасів, а й вибухові пастки, які ворог залишив після себе.

Важливо Страшно уявити, що нас там очікує, – МВС про Бородянку і розбір завалів

Журналісти українських та іноземних ЗМІ відвідали Бучу. Там працівники ДСНС показали їм частину найбільш смертоносних знахідок. Ними буквально всіяні вулиці київського передмістя.

Раніше у Київській ОВА повідомляли, що на розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів.

Зруйновані вулиці Бучі / Фото Андрія Новицького:

До речі – Кияни почали повертатись додому і вже утворилися затори: