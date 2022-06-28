Буча, Мариуполь и Краматорск – это не случайности

Несомненно, и Буча, и мариупольские роддом и драмтеатр, и вокзал в Краматорске – все это не случайности, а тактика и стратегия Москвы.

Преступления России

Продуманные, подготовленные преступления. Очень скоро придет время, когда они будут грызть, трясти решетки, и рыдая, требовать гуманного европейского суда.

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Они будут валить вину за все массовые убийства друг на друга, скулить, размахивать справками о своих тяжелых болезнях и ссылаться на прямые приказы из Кремля, гипноз и шантаж.

Трибуналы, конечно, примут эти вопли во внимание, сочувственно покивают и назначат всем этим "вежливым людям" самых вежливых палачей.

Россиян ждет трибунал / Фото Getty Images

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