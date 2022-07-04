"За кривое слово могут убить": Буча повторяется в прифронтовых поселках Херсона
Российские оккупационные войска продолжают жестко обращаться с гражданским населением Украины. Сейчас зверства агрессор совершает, в частности, в прифронтовых поселках Херсонщины.
Россияне могут прибегать к пыткам, вплоть до смерти человека. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Буча в Херсонской области
Как он сообщил, сейчас Буча существует на правом берегу у прифронтовой полосы. Россияне совершают там свои зверства под предлогом того, чтобы не дать украинцам наблюдать за вражеским передвижением.
Они держат людей где-нибудь в подвалах. Увидев кого-то, кто передвигается, россияне просто убивают. Часто с целью ограбления, поскольку у оккупантов отсутствует поставка продовольствия,
– сказал активист.
Он также добавил, что российские войска могут убить людей за любое кривое слово или даже взгляд.
Хуже гестапо
По словам Молчанова, современные россияне хуже гестапо – тайная государственная политическая полиция Третьего Рейха. Поэтому их даже нельзя сравнивать.
"Это не значит, что они не могли избить человека. Однако каких-то таких пыток, привычных для НКВД и современных россиян, не было. Когда гестаповцам не удавалось доказать причастность к определенным преступлениям – таких людей просто отпускали. Никаких выбитых зубов, ампутаций или загнанных под ногти игл не было", – объяснил активист.
Бои за Херсон будут тяжелыми
- Российские оккупанты боятся контрнаступления украинских защитников на Юге Украины, в частности в Херсонской и Николаевской областях. Потому туда свозят дополнительное вооружение.
- Между тем, Вооруженные Силы Украины продвигаются на Юге и приближаются к Херсону. По данным британской прессы, бои за город будут тяжелыми, поскольку российские захватчики будут оказывать сильное сопротивление и могут использовать мирных жителей в качестве "живого щита".
- Сейчас из-за боевых действий на полях с пшеницей и в лесах Херсонщины вспыхнули пожары. Огонь уничтожил дома местных жителей и ранил скот. В Бериславском и Каховском районах, а также в областном центре, ситуация очень напряженная.