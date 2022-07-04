"За кривое слово могут убить": Буча повторяется в прифронтовых поселках Херсона

Российские оккупационные войска продолжают жестко обращаться с гражданским населением Украины. Сейчас зверства агрессор совершает, в частности, в прифронтовых поселках Херсонщины.

Россияне могут прибегать к пыткам, вплоть до смерти человека. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Внимание На Юге ВСУ нанесли удары по вражеским складам и уничтожили кучу оккупантов и техники

Буча в Херсонской области

Как он сообщил, сейчас Буча существует на правом берегу у прифронтовой полосы. Россияне совершают там свои зверства под предлогом того, чтобы не дать украинцам наблюдать за вражеским передвижением.

Они держат людей где-нибудь в подвалах. Увидев кого-то, кто передвигается, россияне просто убивают. Часто с целью ограбления, поскольку у оккупантов отсутствует поставка продовольствия,

– сказал активист.

Он также добавил, что российские войска могут убить людей за любое кривое слово или даже взгляд.

Хуже гестапо

По словам Молчанова, современные россияне хуже гестапо – тайная государственная политическая полиция Третьего Рейха. Поэтому их даже нельзя сравнивать.

"Это не значит, что они не могли избить человека. Однако каких-то таких пыток, привычных для НКВД и современных россиян, не было. Когда гестаповцам не удавалось доказать причастность к определенным преступлениям – таких людей просто отпускали. Никаких выбитых зубов, ампутаций или загнанных под ногти игл не было", – объяснил активист.

Бои за Херсон будут тяжелыми