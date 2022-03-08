Буча снова была под массированным артобстрелом

Российские войска продолжают массовый обстрел по Киеву и области. Под огнем неприятеля находится и Буча.

Последние семь дней город находится фактически в заложниках оккупантов. Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук в эфире Государственного телеканала "Рада".

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Почему говорю, что находимся в заложниках, потому что не дают жителям небольшой период, пока пушки не гремят и обстрела нет, выходить из жилищ – простреливают улицы,

– сказал Анатолий Федорук.

По словам мэра города Буча, артиллерийский обстрел завершился около 01:30 8 марта.

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