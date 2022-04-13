В Буче начали эксгумацию тел из второй братской могилы, где может быть до 60 тел

В Буче на Киевщине российские оккупанты устроили как минимум 2 братские могилы. В частности, столько нашли около местной церкви.

Специалисты 8 апреля завершили эксгумацию тел из первой могилы. Оттуда достали 57 тел украинцев, убитых российскими оккупантами.

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Во второй могиле может быть больше тел

Предварительно обнаружили, что во второй братской могиле может быть от 40 до 60 тел.

В первой же большинство было с огнестрельными ранениями.

Напомним, что зверства россиян в Буче, Ирпене, Гостомене, вскрывшиеся после освобождения территорий, поразили весь мир. Это называют геноцидом украинского народа.

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