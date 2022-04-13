Фахівці 8 квітня завершили ексгумацію тіл з першої могили. Звідти дістали 57 тіл українців, яких вбили російські окупанти.

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У другій могилі може бути більше тіл

Попередньо виявили, що в другій братській могилі може бути від 40 до 60 тіл.

У першій же більшість була з вогнепальними пораненнями.

Нагадаємо, що звірства росіян у Бучі, Ірпені, Гостомені, які викрили після звільнення територій, вразили увесь світ. Це називають геноцидом проти українського народу.

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