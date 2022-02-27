В Буче – обстрелы с утра: снаряд попал в детскую площадку

Российские оккупанты продолжают обстреливать Киевщину. Один из снарядов в Буче попал в детскую площадку.

По предварительной информации, в этот момент там, к счастью, никого не было. Об этом сообщает 24 канал.

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Атака оккупанта в Буче

Вражеские обстрелы снова начались в Буче утром 27 февраля. Российские оккупанты попали снарядом в детскую площадку. Враг бьет "Градами".

Российский снаряд в Буче попал в детскую площадку: смотрите видео

Кроме этого, российские захватчики попали и в жилой дом. Спасатели пока не могут прибыть на место, пока в Буче продолжаются обстрелы.

Снаряд попал в дом / Фото 24 канала

Ранее обстреляли дом ребенка в Ворзеле

После вторжения России в Украину десятки детей пострадали от обстрелов оккупантов. В результате атаки тяжелой бронетехникой дома ребенка в Ворзеле на Киевщине – под угрозой жизнь и здоровье 51 ребенка, из которых 3 имеют тяжелое состояние здоровья. Среди них – 15 младенцев.

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