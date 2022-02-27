В Буче – обстрелы с утра: снаряд попал в детскую площадку
Российские оккупанты продолжают обстреливать Киевщину. Один из снарядов в Буче попал в детскую площадку.
По предварительной информации, в этот момент там, к счастью, никого не было. Об этом сообщает 24 канал.
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Атака оккупанта в Буче
Вражеские обстрелы снова начались в Буче утром 27 февраля. Российские оккупанты попали снарядом в детскую площадку. Враг бьет "Градами".
Российский снаряд в Буче попал в детскую площадку: смотрите видео
Кроме этого, российские захватчики попали и в жилой дом. Спасатели пока не могут прибыть на место, пока в Буче продолжаются обстрелы.
Снаряд попал в дом / Фото 24 канала
Ранее обстреляли дом ребенка в Ворзеле
После вторжения России в Украину десятки детей пострадали от обстрелов оккупантов. В результате атаки тяжелой бронетехникой дома ребенка в Ворзеле на Киевщине – под угрозой жизнь и здоровье 51 ребенка, из которых 3 имеют тяжелое состояние здоровья. Среди них – 15 младенцев.
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