Так, 17 марта рашистский солдат убил невооруженного мужчину на глазах у его сына. Как сообщает сам парень, в тот день они отправились с отцом за гуманитарной помощью.

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В Буче оккупант расстрелял многодетного отца

Многодетная семья Нечепуренко проживала в Буче. Младшему из трех сыновей, Юре, недавно исполнилось 14 лет. 17 марта вместе с отцом он отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу,

– рассказывает 14-летний Юра, сын погибшего.

Дальше военный начал стрелять по парню.

Российский солдат стрелял по парню / Фото НДСБ Охматдет

Две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову,

Несколько минут ребенок пролежал на земле, а когда русский военный ушел, парень побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь. Дальше – добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Руслану было 47 лет.

"Мы шли по той улице и ежесекундно прощались с жизнью"

Два дня семья не могла унести тело отца. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли российские военные. Кроме этого украли телефон, кошелек и даже ключи от дома. Жена убитого рассказывает, российский изверг стрелял прицельно: в сердце и голову. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

Жена погибшего Алла Нечепуренко / Фото НДСБ Охматдет

Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне нужно спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно,

– рассказывает Алла Нечепуренко, жена погибшего.

Чтобы добраться до пункта эвакуации, семье пришлось еще раз пройти по той улице, где расстреляли Руслана. Они вспоминают, что шли мимо взрывов рядом, мимо российских убийц.

Мы шли и ежесекундно прощались с жизнью,

– добавляет Алла.

Парень получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец / Фото НДСБ Охматдет

Семье удалось эвакуироваться в Черкасскую область. Вчера они приехали в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения.

Парень получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.