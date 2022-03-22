Так, 17 березня рашиський солдат вбив неозброєного чоловіка на очах в його сина. Як повідомляє сам хлопець, того дня вони вирушили з батьком за гуманітарною допомогою.

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У Бучі окупант розстріляв багатодітного батька

Багатодітна родина Нечепуренко мешкала в Бучі. Найменшому із трьох синів, Юрі, нещодавно виповнилося 14 років. 17 березня разом із батьком він рушив у центр окупованого міста за гуманітарною допомогою та ліками. На той час майже два тижні у будинку сім’ї не було газу, світла та води.

Ми їхали на велосипедах, коли із-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батьку,

— розповідає 14-річний Юра, син загиблого.

Далі військовий почав стріляти по хлопцю.



Російський солдат стріляв по хлопцю / Фото НДСЛ Охматдит

Дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову,

Декілька хвилин дитина пролежала на землі, а коли російський військовий пішов, хлопець побіг до найближчого притулку, де йому надали першу медичну допомогу. Далі – дібрався додому, розказав сім’ї, що батька вбили. Руслану було 47 років.

"Ми йшли тією вулицею і щосекунди прощалися з життям"

Два дні родина не могла забрати тіло батька. Коли це вдалося, на руці убитого вже не було білої пов'язки, яка ідентифікує мирних мешканців. Її зняли російські військові. Крім цього поцупили телефон, гаманець і навіть ключі від дому. Дружина убитого розповідає, російський нелюд стріляв прицільно: у серце та голову. Родині довелося самотужки ховати батька на подвір‘ї свого дому.



Дружина загиблого Алла Нечепуренко / Фото НДСЛ Охматдит

Три мої сини залишилися без батька. Я розуміла, що мені необхідно рятувати дітей та себе. Нам повідомили, що 19 березня буде "зелений коридор", втім до місця збору необхідно було дібратися самостійно,

– розповідає Алла Нечепуренко, дружина загиблого.

Щоб дістатися до пункту евакуації, родині довелося ще раз пройти тією вулицею, де розстріляли Руслана. Вони пригадують, що йшли повз вибухи поруч, повз російських вбивць.

Ми йшли і щосекунди прощалися з життям,

– додає Алла.



Хлопець отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець / Фото НДСЛ Охматдит

Родині вдалося евакуюватися на Черкащину. Вчора вони приїхали в Охматдит, щоб отримати медичну допомогу сину та офіційно зафіксувати поранення.

Хлопець отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець. Зараз життю дитини нічого не загрожує.