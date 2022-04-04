В Буче в подвале детского санатория нашли пыточную, где россияне убивали связанных украинцев

Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления российской армии в Киевской области. В Буче обнаружили пыточную, где захватчики издевались над гражданскими, после чего убивали их.

Оккупанты устроили пыточную в подвале одного из детских санаториев. Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили там тела 5 гражданских мужчин.

Важно Лица бучанских палачей: СМИ идентифицировали нескольких оккупантов, совершавших геноцид в Киевской области

Что известно об убийстве гражданских в подвале

У всех убитых были связаны руки. Учитывая травмы, их пытали, а уже потом убивали.

В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их,

– говорится в сообщении.



Замученные мужчины в подвале / Фото Офиса генерального прокурора

На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции. Правоохранители принимают все меры, чтобы определить обстоятельства каждого военного преступления и установить личности людей, причастных к российской агрессии. Виновных привлекут к ответственности.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевщины расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (страница 438 УК Украины),

– добавили в прокуратуре.

К слову, ранее в сети появилось видео из подвала, в котором россияне оставили мертвые тела гражданских со связанными руками. Пока точно неизвестно, но возможно, что это именно эта пыточная.

На видео есть изображения тел мертвых людей. Не рекомендуем к просмотру чувствительным и несовершеннолетним.

Тела гражданских со связанными руками: видео (18+)

Почему Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео