В Буче российские оккупанты на глазах у мужчины из БМП расстреляли его жену и 2 сыновей

В Киевской области в Буче во время попытки эвакуации россияне расстреляли из БМП на глазах у мужа жену и двух маленьких сыновей.

Видео опубликовали в телеграмме, фиксирующей преступления России в войне против Украины.

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Семья пыталась выехать из города 6 марта на собственном авто. Жуткие события того дня рассказал мужчина, он тоже получил ранение, но выжил, сейчас находится в больнице.

Оккупанты видели, что в машине семья

Мужчина не может сдержать слез, когда вспоминает о сыновьях. Старшему было 10 лет, младшему – 5 лет.

Мы собрались с друзьями и с братом уезжать из Бучи. Мы выехали из дома, напротив нас остановилось БМП. Я остановил автомобиль, соседи остановились. И сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему 10, младшему 5. Загорелся автомобиль, я получил ранение. Переполз из автомобиля на тропинку. Спрятался за дерево. Два автомобиля военных между собой поравнялись, переговорили и разъехались,

– рассказал Александр.

Мужчина с отчаянием отметил, что очевидных причин для расстрела у россиян не было, ведь машина даже была не затонирована. Видели, что едет семья.

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