Бучи дали воду, вскоре в домах появится свет и газ

В Буче Киевской области возобновлено водоснабжение. Вскоре в дома вернут также газ и электричество.

В то же время, по словам Бучанского городского головы Анатолия Федорука, все жизненно важные объекты уже получают питание.

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Как сообщает Федорук, газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаз" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней.

Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже оказали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны,

– добавил он. Он добавил, что для проверки всех сетей, которые подают газ в жилье граждан, нужно время, поэтому работы активно ведутся и будут продолжаться в дальнейшем. Относительно возобновления электроэнергии Анатолий Федорук рассказал, что компания ДТЭК планирует до 17 апреля обеспечить постоянное напряжение в городе. Однако все зависит от возможностей инвестора. Он отметил, что стратегические объекты уже получают электроэнергию по временной схеме. Речь идет в частности о больнице, гуманитарном штабе, резервуарах чистой воды и пожарной части.