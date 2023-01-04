Путин смертельно болен раком и в ближайшее время умрет, – Буданов

Состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина уже неоднократно становилось главной темой для печати едва ли не каждый раз после его публичного выхода. Однако руководитель ГУР МО Кирилл Буданов убежден – диктатору осталось жить уже совсем немного.

Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью. По его словам, кремлевский диктатор смертельно болен раком.

Достойно внимания Украина планирует серьезное наступление весной, – Буданов

Путин умрет после окончания войны

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что кремлевский диктатор умрет уже в ближайшее время, поскольку он болеет довольно долго. Диктатор болен раком.

После смерти Путина, по словам Буданова, в России начнется процесс перехода к власти. Однако в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли смерть диктатора завершение войны, руководитель разведки заявил, что Путин умрет после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Эта война должна закончиться перед тем, как он умрет,

– подчеркнул Буданов.

Также журналист уточнил у Буданова откуда информация о том, что диктатор Путин болеет. На это он ответил: информация от источников из окружения Путина.

Когда Украина победит в войне

Кирилл Буданов уже сделал прогноз для Украины на 2023 год, из которого можно предположить, когда умрет российский диктатор. По словам Буданова, хорошие новости ждут нас уже во второй половине этого года или ближе к его завершению, а год принесет нам победу и радость. Если руководитель разведки подразумевал, что хорошие новости – это победа, то конец российского диктатора может наступить также ближе к концу 2023 года, например, осенью.

Кроме того, Буданов отметил, что победой Украины все не завершится, ведь после нее начнется много интересных процессов. Руководитель разведки не уточнял, о каких процессах идет речь, но вероятная смена власти в России может быть одним из них.

Следует отметить также, что Кирилл Буданов уточнил: победой для Украины будет выход на международно признанные границы 1991 года.