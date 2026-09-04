Россия приглашала Буданова в Москву: там могла состояться встреча с Путиным – NYT

После переговоров в Женеве Россия предложила украинской делегации продолжить диалог в Москве. Там могла состояться встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила газета "The New York Times" со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Что известно о неожиданном предложении России?

Предложение прозвучало после завершения одного из раундов переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве. Российская сторона неожиданно предложила украинцам приехать в Москву для продолжения переговорного процесса.

В NYT предположили, что во время такой поездки могла состояться личная встреча украинской делегации с Путиным. Для Кирилла Буданова, который на тот момент возглавлял украинскую делегацию, это стало сложным решением, ведь Россия ранее объявила его в розыск.

В то же время он заявлял, что готов пойти на шаги, которые могут приблизить окончание войны, если предложенные условия будут приемлемы для Украины. В итоге украинская делегация в Москву не поехала, а переговорный процесс вскоре фактически зашел в тупик.

После переговоров в Женеве стороны не смогли достичь существенного политического прогресса. В то же время по отдельным военным вопросам, в частности по механизмам мониторинга возможного прекращения огня, удалось достичь определенных договоренностей.

Напомним, спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер на этой неделе посетят Москву и Киев для переговоров о прекращении войны России против Украины. Они отправятся в Россию в пятницу, 4 сентября, а уже на следующий день проведут встречу с Путиным в Кремле. После этого, в воскресенье, 6 сентября, американские представители должны прибыть в Киев и встретиться с Владимиром Зеленским.

Это будет первый визит Виткоффа и Кушнера в украинскую столицу с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Поездка проходит на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона по прекращению войны. Примерно 10 дней назад директор ЦРУ Джон Ретклифф также посетил Москву, где встретился с представителями российских разведывательных и силовых структур.

Перед поездкой Виткофф и Кушнер встретились с Трампом в Белом доме и обсудили предстоящие переговоры. По словам американских и украинских чиновников, возможность визита в Киев стороны обсуждали в течение нескольких месяцев, однако в последние дни его несколько раз переносили.

Каких именно договоренностей Вашингтон стремится достичь в ходе встреч с Путиным и Зеленским, пока не уточняется. В то же время Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивной работе с американскими представителями, и подчеркнул важность активной роли США в переговорном процессе.