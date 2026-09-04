Про це повідомило The New York Times, посилаючись на обізнані з перебігом переговорів джерела.

Що відомо про несподівану пропозицію Росії?

Пропозиція пролунала після завершення одного з раундів переговорів між Україною, США та Росією у Женеві. Російська сторона несподівано запропонувала українцям приїхати до Москви для продовження переговорного процесу.

У NYT припустили, що під час такої поїздки могла відбутися особиста зустріч української делегації з Путіним. Для Кирила Буданова, який на той момент очолював українську делегацію, це стало складним рішенням, адже Росія раніше оголосила його в розшук.

Водночас він заявляв, що готовий іти на кроки, які можуть наблизити завершення війни, якщо запропоновані умови будуть прийнятними для України. Зрештою українська делегація до Москви не поїхала, а переговорний процес невдовзі фактично зайшов у глухий кут.

Після переговорів у Женеві сторони не змогли досягти суттєвого політичного прогресу. Водночас щодо окремих військових питань, зокрема механізмів моніторингу можливого припинення вогню, певних домовленостей досягти вдалося.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер цього тижня відвідають Москву та Київ для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Вони вирушать до Росії у п'ятницю, 4 вересня, а вже наступного дня проведуть зустріч із Путіним у Кремлі. Після цього, у неділю, 6 вересня, американські представники мають прибути до Києва та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до української столиці від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Поїздка відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона щодо припинення війни. Приблизно 10 днів тому директор ЦРУ Джон Реткліфф також відвідав Москву, де зустрівся з представниками російських розвідувальних і безпекових структур.

Перед поїздкою Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом у Білому домі та обговорили майбутні переговори. За словами американських та українських чиновників, можливість візиту до Києва сторони опрацьовували протягом кількох місяців, однак останніми днями його кілька разів переносили.

Яких саме домовленостей Вашингтон прагне досягти під час зустрічей із Путіним та Зеленським, наразі не уточнюється. Водночас Зеленський заявив, що Україна готова до змістовної роботи з американськими представниками та наголосив на важливості активної ролі США у переговорному процесі.