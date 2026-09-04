Про це повідомили офіційні особи США, пише Axios.

Що відомо про майбутні зустрічі?

Віткофф і Кушнер вирушать у поїздку вже у п'ятницю, 4 вересня. Наступного дня вони проведуть переговори з російським лідером у Москві.

Після цього, у неділю, 6 вересня, американські представники мають прибути до Києва, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Поїздка відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Приблизно 10 днів тому директор ЦРУ Джон Реткліфф також відвідував Москву, де зустрічався з керівниками російських розвідувальних і безпекових структур.

Реткліфф намагався з'ясувати, чи можуть представники російської розвідки переконати Путіна перейти до дипломатичних кроків для припинення війни.

Віткофф і Кушнер у четвер, 3 вересня, зустрілися з Трампом у Білому домі. Сторони обговорили майбутню поїздку американських представників до Росії та України.

Водночас американські та українські чиновники заявили, що можливість візиту до Києва обговорювалася протягом кількох місяців. Останніми днями поїздку кілька разів переносили та переривали з різних причин, однак зрештою було вирішено провести її вже цими вихідними.

Наразі невідомо, яких саме домовленостей Вашингтон прагне досягти під час переговорів із Путіним та Зеленським.